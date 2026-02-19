المصنفة العالمية سينياكوفا تلهم أصحاب الهمم في "يوم الأطفال" ببطولة دبي للتنس

دبي في 19 فبراير /وام/ شاركت المصنفة الثانية عالميًا في زوجي السيدات، التشيكية كاترينا سينياكوفا، في فعالية "يوم الأطفال من أصحاب الهمم" التي أُقيمت، اليوم، على هامش منافسات بطولة سوق دبي الحرة للتنس، وأسهمت في إدخال أجواء من الحماس والطاقة إلى أكثر من 80 طفلًا من أصحاب الهمم من مختلف أنحاء الدولة.

وجاءت الفعالية ضمن برنامج"يوم الأطفال" الذي تنظمه البطولة بالتعاون مع "جي.بي. مورغان"، ويستقطب سنويًا طلبة من مدارس ومؤسسات عدة، عبر لقاءات مباشرة مع لاعبين عالميين، إضافة إلى حصص تدريبية ترفيهية بإشراف مدربين محترفين، في إطار يعزز مفاهيم الشمولية وإتاحة الفرص في الرياضة.

وشارك هذا العام طلبة من تسع مدارس ومؤسسات، “هيروز أوف هوب”، و”مركز النور لتدريب أصحاب الهمم”، و”مدرسة المنهل لذوي الاحتياجات الخاصة”، و”مركز دبي لذوي الاحتياجات الخاصة”، و”مركز دبي للتوحد”، و”مركز راشد لأصحاب الهمم”، و”كلية جميرا”، و”مركز سينس”، و”أكاديمية ماي ماكسيموس للتدريب المهني والإداري وتدريب أصحاب الهمم”.

وتضمنت الفعالية سلسلة من الجلسات التدريبية التي ركزت على تنمية المهارات الحركية، وإبراز أهمية دمج أصحاب الهمم في الأنشطة الرياضية، بما يعكس الدور المجتمعي للبطولة.

وأعربت سينياكوفا، التي تأهلت برفقة الأسترالية ستورم هنتر إلى الدور ربع النهائي بعد فوزهما على الثنائي ديمي شورس وإلين بيريز في دور الـ16، أمس، عن سعادتها بالمشاركة في الفعالية، مؤكدة أن الأطفال ألهموها بحماسهم وثقتهم بأنفسهم داخل الملعب.

وقالت إن اليوم كان ملهمًا لها، مشيرة إلى أهمية توفير فرص تجعل الرياضة ممتعة وشاملة للجميع، مؤكدة أن مشاركتها في جلسة أصحاب الهمم كانت تجربة ممتعة ومجزية.

وتقام بطولة سوق دبي الحرة للتنس (فئة WTA 1000) ،من 15 إلى 21 فبراير الجاري على ملاعب استاد سوق دبي الحرة للتنس، بمشاركة 16 لاعبة من المصنفات العشرين الأوليات عالميًا و35 لاعبة من بين أفضل 40 لاعبة في العالم، على أن تعقبها بطولة الرجال (فئة ATP 500) خلال الفترة من 23 إلى 28 فبراير.