"ميدان" يستضيف سباقات حاسمة نحو كأس دبي العالمي وكنتاكي ديربي

دبي في 19 فبراير/ وام/ يشهد مضمار «ميدان» الجمعة المقبل أمسية قوية ضمن كرنفال سباقات دبي، حيث تتنافس نخبة من الخيول على حجز بطاقات التأهل إلى أمسية كأس دبي العالمي، وسباق كنتاكي ديربي، أحد أبرز الأحداث العالمية في سباقات الخيل.

ويتقدم السباقات الشوط الرئيسي «بلانشين ستيكس» للفئة الثانية برعاية «الطاير للسيارات» لمسافة 1800 متر على المضمار العشبي، بمشاركة سبع مهرات وأفراس، بينها ثلاث لـ«جودلفين»، أبرزها «دبي بيتش» الفائزة قبل خمسة أسابيع بسباق «كيب فيردي» للفئة الثانية لمسافة 1600 متر، والتي تفوقت حينها على ثلاث من منافساتها الحاضرات، ومن بينهن زميلتها في إسطبل سعيد بن سرور «دبي تريجر» صاحبة المركز الثالث. كما يدفع المدرب تشارلي آبلبي بالمهرة «بلو نازاري» الفائزة في مشاركتها الأولى ببريطانيا.

ويحمل الشوط السابع «طريق كنتاكي ديربي» (ليستد) نقاط تأهل إلى سباق كنتاكي ديربي، بواقع 20 نقطة للفائز و10 للثاني و6 للثالث.

ويشارك المدرب بوبات سيمار بخمسة خيول، أبرزها «سالوم» الفائز بسهولة قبل ثلاثة أسابيع. كما يشارك الأوروبي «نايت أوف غلوري» بإشراف ديفيد مينوزييه، بعد حلوله سادساً في آخر ظهور له خلف «سيكس سبيد».

وفي الشوط الثالث، «الإمارات أوكس» للفئة الثالثة برعاية «ديبال»، تتنافس سبع مهرات على نقاط التأهل إلى «كنتاكي أوكس»، بينهن «لبوة» و«تجريد» و«دوزالا» و«يونو» اللواتي شغلن المراكز الأربعة الأولى في «كوكوا بيتش ستيكس» الشهر الماضي.

أما الشوط الخامس «ناد الشبا تروفي» للفئة الثالثة لمسافة 2810 أمتار، فيسعى «صنواي» لتأكيد تألقه بعد فوزه بكأس «الخيل تروفي» في يناير، فيما يشارك «سوراباد» في ثاني ظهور له بالإمارات، إلى جانب «باي ذا بوك» بإشراف آبلبي، في سباق تسعى «جودلفين» لمواصلة هيمنتها عليه بعدما فازت به تسع مرات متتالية.

ويتضمن البرنامج ثمانية أشواط، بينها «ديبال إس 07 هانديكاب» لمسافة 1000 متر، بمشاركة «ميس يشانس» و«دوندي فيرمو» و«سوبِيتو»، إضافة إلى «تاتش ذا فيوتشر هانديكاب» لمسافة 1900 متر، حيث يطمح «وار سوكس» لتحقيق أول انتصار له في دبي.