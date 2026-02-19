ارتفاع صادرات السيارات في كوريا بنسبة 21.7% خلال يناير

سيئول في 19 فبراير/ وام/ قفزت صادرات جمهورية كوريا من السيارات بنسبة 21.7% على أساس سنوي خلال شهر يناير الماضي ،بفضل الطلب القوي على السيارات الصديقة للبيئة وزيادة عدد أيام العمل، وذلك وفق البيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة والموارد الكورية اليوم "الخميس".

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية عن تقرير الوزارة، أن القيمة الإجمالية لصادرات السيارات بلغت 6.07 مليار دولار في الشهر الماضي، وهو ثاني أعلى مستوى لأي شهر يناير، ويرجع ذلك إلى الطلب القوي على السيارات الكهربائية والهجينة.

وارتفعت صادرات السيارات الكهربائية بنسبة 21.2% على أساس سنوي إلى 780 مليون دولار، بينما قفزت صادرات السيارات الهجينة بنسبة 85.5% لتصل إلى 1.71 مليار دولار.

- خلا -