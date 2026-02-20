اكتمال المربع الذهبي لبطولة سوق دبي الحرة للتنس بتأهل 3 أمريكيات وأوكرانية

دبي في 20 فبراير/وام/ اكتمل عقد الدور نصف النهائي لبطولة سوق دبي الحرة للتنس للسيدات لفئة 1000 نقطة، بعد ختام مواجهات الدور ربع النهائي التي أقيمت اليوم على الملعب الرئيسي في استاد سوق دبي الحرة للتنس، وشهدت إثارة كبيرة، لتتأهل ثلاث لاعبات أمريكيات إلى المربع الذهبي إلى جانب لاعبة أوكرانية.

فقد حجزت الأمريكية جيسيكا بيجولا، المصنفة الخامسة عالمياً، مقعدها في نصف النهائي بفوزها على الدنماركية كلارا تاوسون، المصنفة الـ 12 ووصيفة النسخة الماضية، بنتيجة 6-3 و2-6 و6-4، لتواصل مشوارها بثبات وتضمن 390 نقطة في التصنيف العالمي.

وتأهلت أيضا مواطنتها أماندا أنيسيموفا، المصنفة الثانية في البطولة والسادسة عالمياً، عقب انتصار ماراثوني على حاملة اللقب ميرا أندرييفا، المصنفة الخامسة، بنتيجة 2-6 و7-5 و7-6 (4)، في مواجهة استمرت نحو 160 دقيقة وحُسمت بشوط كسر التعادل في المجموعة الثالثة، ليضرب اللقاء موعداً لنصف نهائي أمريكي خالص.

وفي مواجهة أخرى، بلغت الأمريكية كوكو جوف، المصنفة الثالثة في البطولة والرابعة عالمياً، الدور نصف النهائي بعد فوزها على الفلبينية ألكسندرا إيالا، المصنفة 40 عالمياً، واللاعبة الأعلى تصنيفًا في تاريخ الفلبين، بمجموعتين دون رد 6-0 و6-2، في مباراة استغرقت 68 دقيقة.

واكتمل عقد المتأهلات بتأهل الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، المصنفة السابعة في البطولة، بعد فوزها على الكرواتية أنتونيا روزيتش، المتأهلة من التصفيات، بنتيجة 3-6 و6-2 و6-3 في مباراة استمرت ساعتين ودقيقتين و20 ثانية، بعدما قلبت تأخرها في المجموعة الأولى إلى فوز مستحق.

وتتجه الأنظار إلى مواجهات نصف النهائي المقررة غداً، حيث تلتقي بيجولا مع أنيسيموفا، فيما تواجه جوف نظيرتها سفيتولينا، في صراع على بطاقتي العبور إلى المباراة النهائية.