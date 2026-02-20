سعود بن صقر يستقبل المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك

رأس الخيمة في 19 فبراير/وام/ استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك، وذلك في ثاني أيام الشهر الفضيل.

فقد تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة من الشيوخ، وكبار المسؤولين، ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، ورجال الأعمال، والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية الذين قدموا لتهنئة سموه بحلول الشهر الفضيل.

وتوجه الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وعلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وعلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.

حضر الاستقبال، الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة "سيراميك رأس الخيمة"، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.