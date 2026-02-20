"سلة بسلة".. مبادرة رمضانية خيرية من نادي دبي

دبي في 19 فبراير /وام/ أعلن نادي دبي لكرة السلة إطلاق مبادرة مجتمعية جديدة تحت شعار "سلة بسلة"، تتزامن مع مباراته المرتقبة أمام فريق أسفيل ليون الفرنسي يوم 26 فبراير الجاري، خلال شهر رمضان المبارك، ضمن منافسات الدوري الأوروبي لكرة السلة "اليوروليغ"، على صالة كوكاكولا أرينا بدبي.

تهدف المبادرة إلى تحويل كل نقطة يسجلها الفريق خلال المباراة إلى وجبة يتم التبرع بها لصالح العمل الخيري، في خطوة تعكس التزام النادي بدوره المجتمعي وتعزيز ثقافة العطاء من خلال الرياضة.

ودعا النادي جماهيره إلى الحضور بكثافة وملء المدرجات لدعم الفريق والمساهمة في رفع عدد الوجبات المتبرع بها، بما يجسد روح التكافل والتضامن داخل وخارج الملعب.