اختتام الملتقى السادس للمؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم في نواكشوط

نواكشوط في 20 فبراير/ وام/ اختُتمت، أمس الخميس في العاصمة نواكشوط، أعمال الملتقى السادس للمؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم، الذي نظم بالتعاون بين الحكومة الموريتانية ومنتدى أبوظبي للسلم، وذلك تحت رعاية فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ورئاسة معالي الشيخ عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيه رئيس منتدى أبوظبي للسلم.

وناقش المشاركون في هذه الدورة التي انعقدت تحت شعار "أفريقيا وصناعة الأمل: لا يأس من رحمة الله"، على مدى ثلاثة أيام، عبر ورش علمية وقمم متخصصة، سبل توظيف قيمة الأمل لتعزيز المصالحات داخل المجتمعات الأفريقية ومواجهة العنف والتطرف وترسيخ ثقافة السلم والتنمية المستدامة.

وأعرب الشيخ عبد الله بن بيه، في كلمته الختامية، عن شكره لموريتانيا على حفاوة الاستقبال، مثمناً دعم دولة الإمارات العربية المتحدة، وداعياً المشاركين إلى العودة إلى بلدانهم حاملين مبادرات وأفكاراً تعزز المصالحة وتنشر ثقافة السلام.

وتضمن البيان الختامي عشر توصيات عملية، من أبرزها ، تعزيز دور العلماء والمؤسسات الدينية في نشر خطاب الأمل، وتأسيس شبكة أفريقية لعلماء السلم، ودعم التربية القيمية والإعلامية والرقمية، وتمكين الشباب والنساء من المشاركة في مبادرات السلم، وتطوير مجال الفتوى وفق منهج الاعتدال، واعتماد مقاربة شاملة للهجرة غير النظامية عبر مبادرة "الاستبقاء الإيجابي"، وإطلاق مسار لتأسيس مرصد أفريقي لسلم المياه، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في الإنذار المبكر وتحليل النزاعات، إضافة إلى إعداد "الميثاق الأفريقي لصناعة الأمل" خلال عام واعتماد آلية متابعة سنوية لتنفيذ التوصيات.