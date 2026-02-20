محمد بن سعود يعزي في وفاة الشيخة بخيتة سيف الكتبي

رأس الخيمة في 20 فبراير/ وام/ قدّم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها الشيخة بخيته سيف محمد الكتبي، أرملة المغفور له الشيخ محمد بن سالم القاسمي، كما قدّم إلى جانب سموه واجب العزاء عدد من الشيوخ .

وأعرب سموه، خلال تقديمه واجب العزاء في قاعة البيت متوحد في منطقة الرفاعة برأس الخيمة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

رافق سموه، الشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة .