الذهب يتراجع 0.1 % مع ارتفاع الدولار

نيويورك في 20 فبراير/ وام/ تراجعت ⁠أسعار الذهب اليوم "الجمعة" مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى له خلال شهر تقريبا.

وانخفض ​الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 4995.91 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 01:49 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.3 % إلى 5013.60 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة ⁠في المعاملات الفورية 0.1% إلى 78.29 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.3 ​% إلى 2064.27 دولار للأوقية، فيما ⁠هبط البلاديوم 0.5 % إلى 1677.19 دولار.