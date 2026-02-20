التضخم الأساسي في اليابان يتباطأ لأدنى مستوى في عامين

طوكيو في 20 فبراير/ وام/ أظهرت بيانات نشرت، اليوم الجمعة، أن التضخم الأساسي في اليابان بلغ 2% خلال يناير الماضي على أساس سنوي، وهي أبطأ وتيرة في عامين.

وجاء معدل الارتفاع السنوي في المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستبعد تكاليف الأغذية الطازجة المتقلبة، متماشيا مع متوسط توقعات السوق ومتباطئا من 2.4% خلال ⁠ديسمبر الماضي.

وتتوافق هذه البيانات مع توقعات بنك ‌اليابان بأن التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين سيتباطأ ⁠لفترة وجيزة لما دون ​هدفه البالغ 2 % ⁠بسبب تأثير مستوى الأساس بعد الارتفاع الحاد الذي ⁠شهده العام الماضي.

وارتفع مؤشر منفصل يستبعد أسعار المواد ⁠الغذائية الطازجة والوقود، ويراقبه بنك اليابان عن كثب باعتباره مؤشرا أفضل للتضخم المدفوع بالطلب، 2.6 %​في يناير ⁠بعد ارتفاعه 2.9 % في ديسمبر. وسجل هذا المؤشر أبطأ وتيرة سنوية للارتفاع منذ فبراير 2025.

