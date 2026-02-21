فوز الجزيرة وشباب الأهلي وعجمان في دوري أدنوك للمحترفين

أبوظبي في 20 فبراير/ وام / فاز الجزيرة على الوحدة 2-1 اليوم في استاد آل نهيان بقمة مواجهات الجولة السابعة عشر من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وبهذه النتيجة رفع الجزيرة رصيده إلى 28 نقطة، وتوقف رصيد الوحدة عند 30 نقطة.

وضمن الجولة ذاتها فاز شباب الأهلي على الظفرة 5-0 في استاد حمدان بن زايد.

وبهذه النتيجة رفع شباب الأهلي رصيده إلى 41 نقطة، وتوقف رصيد الظفرة عند 17 نقطة.

كما فاز عجمان على الشارقة 3-2 في استاد راشد بن سعيد.

وبهذه النتيجة رفع عجمان رصيده إلى 23 نقطة، وتوقف رصيد الشارقة عند 17 نقطة.