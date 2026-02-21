"الوطني للأرصاد: طقس متقلب ورطب حتى الأربعاء

أبوظبي في 20 فبراير/ وام / توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يسود الدولة طقس متقلب نسبياً خلال الفترة من يوم غد وحتى 25 فبراير الحالي، تتخلله فترات رطوبة صباحية وفرص لتشكل الضباب، مع تغيّرات طفيفة في درجات الحرارة وحالة البحر.

وذكر المركز في بيان له أنه يسود يوم غد طقس رطب، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، يتحول لاحقاً إلى صحو إلى غائم جزئياً، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، بسرعة تتراوح بين 10 و25 كم/س تصل إلى 35 كم/س، ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتستمر فرص تشكل الضباب أو الضباب الخفيف يوم الأحد صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع طقس صحو إلى غائم جزئياً وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، فيما تهب رياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، بسرعة تتراوح بين 10 و25 كم/س تصل إلى 35 كم/س، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

ويُتوقع تشكل ضباب أو ضباب خفيف يوم الاثنين صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع طقس صحو إلى غائم جزئياً، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، بسرعة تتراوح بين 10 و25 كم/س تصل إلى 35 كم/س، ويظل البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتشهد بعض المناطق الساحلية والداخلية ضباباً أو ضباباً خفيفاً يوم الثلاثاء صباحاً، يعقبه طقس صحو إلى غائم جزئياً مع ارتفاع في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، بسرعة تتراوح بين 10 و20 كم/س تصل إلى 30 كم/س، ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون الطقس رطباً يوم الأربعاء صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، ثم يتحول لاحقاً إلى صحو إلى غائم جزئياً، فيما تهب الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، بسرعة تتراوح بين 10 و25 كم/س تصل إلى 35 كم/س، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.