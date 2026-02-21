الأوكرانية سفيتولينا والأمريكية بيغولا تتأهلان لنهائي بطولة دبي لتنس السيدات

دبي في 21 فبراير/ وام / تأهلت الأوكرانية إلينا سفيتولينا والأمريكية جيسيكا بيغولا إلى المباراة النهائية من النسخة الـ26 لبطولة سوق دبي الحرة للتنس للسيدات فئة 1000 نقطة، بعد فوزهما اليوم في الدور نصف النهائي الذي أقيم على الملعب الرئيسي في استاد سوق دبي الحرة للتنس.

ففي اللقاء الأول، حسمت سفيتولينا، المصنفة السابعة وبطلة "تنس دبي" عامي 2017 و2018، مواجهتها أمام الأمريكية كوكو جوف المصنفة الثالثة بنتيجة 6-4 و6-7 و6-4، في مباراة ماراثونية استمرت 3 ساعات و3 دقائق و40 ثانية.

وفي نصف النهائي الثاني، تغلبت الأمريكية جيسيكا بيغولا، المصنفة الرابعة، على مواطنتها أماندا أنيسيموفا المصنفة الثانية بنتيجة 1-6 و6-4 و6-3، في مباراة استمرت ساعتين ودقيقتين و31 ثانية.

وبذلك تضرب سفيتولينا موعداً مع بيغولا في المباراة النهائية المقررة غداً، في مواجهة مرتقبة على لقب إحدى أبرز بطولات رابطة اللاعبات المحترفات ضمن فئة الألف نقطة.