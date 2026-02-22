حمد الشرقي يستقبل حميد بن أحمد المعلا وفريق وزارة الخارجية والمهنئين بشهر رمضان بحضور ولي عهد الفجيرة

الفجيرة في 22 فبراير/ وام/ استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الشيخ حميد بن أحمد بن راشد المعلا، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، وفريق وزارة الخارجية، وجموع المهنّئين بشهر رمضان الكريم.

وتقبل سموّه التهاني والتبريكات من سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي وكيل وزير الخارجية، وسعادة سلطان محمد الشامسي مساعد الوزير لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وسعادة عمران أنور السيد محمد الهاشمي مساعد الوزير لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وفريق وزارة الخارجية، وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

حضر الاستقبالات الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس مجلس ادارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، والشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي والشيخ راشد بن محمد بن حمد الشرقي نجلا ولي العهد، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الالكترونية.

كما حضر الاستقبالات، سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي العهد، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة.