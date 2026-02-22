رئيس البرلمان العربي يدين تصريحات السفيرالأمريكي لدى إسرائيل بشأن الشرق الأوسط

القاهرة في 22 فبراير /وام/ أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي التصريحات المنسوبة إلى سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، والتي تحدث فيها عن “مقبولية” سيطرة إسرائيل على الشرق الأوسط وأراضٍ عربية ، مؤكدا أنها تمثل انحرافا خطيرا عن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتحريضا على تكريس الاحتلال وشرعنة سياسات الضم بالقوة.

وشدد اليماحي في بيان له اليوم على أن الحديث عن السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاك صارخ للشرعية الدولية وتقويض لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مطالبا الإدارة الأمريكية بتوضيح موقفها وتصحيح هذه التصريحات، ومؤكدا أن سيادة الدول ووحدة أراضيها خط أحمر، وأن أي غطاء سياسي للاحتلال والاستيطان أمر مرفوض جملة وتفصيلا.

