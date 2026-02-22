مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم يخرّج الخاتمين ومجازي القراءات العشر

عجمان في 22 فبراير /وام/ كرّم مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، مساء أمس، خريجي دفعة العام 2025 من خاتمي القرآن الكريم ومجازي القراءات العشر، بحضور الشيخ عبدالله بن أحمد بن حميد النعيمي.

حضر الحفل الذي أقيم في قاعة جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، سعادة طارق عبدالله العوضي، مدير مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، وحسين الحمادي، مدير مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، وعدد من ممثلي الدوائر الحكومية والخاصة والشركاء الإستراتيجيين للمركز وأولياء أمور المكرمين.

وألقى سعادة مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، كلمة تقدم من خلالها بخالص الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، على دعمه المتواصل واهتمامه الكبير بمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، إلى أن أصبح منارة في تعليم كتاب الله ونشر قراءاته.

كما تقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، على متابعته الدائمة وحرصه المستمر على دعم مسيرة المركز وتعزيز رسالته في خدمة القرآن وأهله.

وهنأ العوضي الخاتمين للقرآن الكريم وحثهم على التمسك بأخلاق القرآن وأن يكون أثره بادياً في حياتهم وأن يحرصوا على المحافظة على حفظه، كما بارك للطلبة والطالبات خريجي الدفعة الأولى من مقرأة حميد بن راشد النعيمي للقراءات العشر، الذين نالوا شرف إتقان كتاب الله، سائلا الله تعالى أن يجعل القرآن نور دروبهم وبركة في حياتهم، ويجعلهم قدوة في خدمة دينهم ووطنهم.

وشهد الحفل عرضا لفيلم تناول إنجازات مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم خلال العام 2025، ومنها تخريج 43 خاتما وخاتمة للقرآن الكريم، منهم 13 من الذكور و30 من الإناث، أتموا حفظ كتاب الله عبر منظومة تعليمية متكاملة شملت حلقات مساجد تلقى فيها 1142 طالبا وطالبة القرآن في أجواء عامرة بالسكينة، كما أسهمت حلقات التعليم عن بعد في توسيع دائرة الاستفادة لتشمل جميع إمارات الدولة استفاد منها 729 طالبا وطالبة عبر منصة تعليمية متخصصة.

كما قدم المركز في مواسم الإجازات الدراسية أنشطة استهدفت استثمار أوقات الطلبة من خلال دورات مكثفة في الحفظ والمراجعة والتجويد وعلم القراءات، تعزز ارتباط الناشئة بكتاب الله تعالى ليبلغ بذلك إجمالي عدد الخاتمين منذ تأسيس المركز 378 خاتما وخاتمة.

وأسهم المركز في تزويد مساجد إمارات الدولة بنخبة من القراء الذين تميزوا بالإتقان في القراءة والصوت الحسن من خلال برنامج قراء مركز حميد.

وأطلق صاحب السمو حاكم عجمان، مقرأة حميد للقراءات العشر في شهر رمضان الماضي؛ لتفتح درجات علمية جديدة أمام طلبة القران الكريم، وهي إحدى المبادرات التي تعنى بإحياء سنة القراءات العشر، حيث يشهد هذا العام تخريج الدفعة الأولى من هذا البرنامج التي ضمت 24 خريجا وخريجة، بينهم 11 من الذكور و13 من الإناث.

وفي ختام الحفل كرّم الشيخ عبدالله بن أحمد بن حميد النعيمي، الخاتمين ومجازي القراءات العشر وعدداً من الشركاء الإستراتيجيين والداعمين لأنشطة مركز الشيخ حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم وبرامجه.