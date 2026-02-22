أجواء تنافسية في بطولة المؤسسات لكرة القدم ضمن "تحدي حفيت" الرياضي

العين في 22 فبراير /وام/ شهدت منافسات المؤسسات لكرة القدم على ملعب نادي الاتحاد في منطقة زاخر ضمن النسخة الثانية من بطولة "تحدي حفيت" الرمضانية التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، مشاركة واسعة من الرياضيين والفرق، وسط أجواء تنافسية مميزة تعكس الحراك الرياضي المتنامي في مدينة العين خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد عصام عبدالله العلي، عضو اللجنة المنظمة للبطولة، أن النسخة الحالية شهدت طفرة كبيرة؛ حيث يشارك في بطولة المؤسسات لكرة القدم 16 فريق، في حين ارتفع عدد المشاركين من نحو 5 آلاف إلى أكثر من 11 ألف مشارك، وبلغ عدد الألعاب والبطولات 37 بطولة، وهو ما يعكس الإقبال الكبير والنجاح المتواصل للحدث.

وقال إن "تحدي حفيت" يضم اليوم، أكثر من 15 لعبة مختلفة، ما يسهم في تعزيز الحراك الرياضي والمجتمعي، معرباً عن تطلع اللجنة المنظمة إلى تطوير البطولة في النسخة المقبلة.

وأكد أن الدعم الكبير من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم بمنطقة العين، يمثل عاملاً رئيسياً في نجاح الحدث، مشيراً إلى أن سموه يعد الداعم الأول للرياضة والرياضيين في مدينة العين.

من جانبه، أوضح سعيد عبدالله الجابري، عضو اللجنة العليا لتنظيم البطولة، أن منافسات التحدي ستستمر حتى 19 رمضان وتشمل 37 بطولة رياضية موزعة على مناطق مدينة العين، بهدف توسيع المشاركة من فئات المجتمع المختلفة، بما في ذلك الأسر والأفراد في الألعاب الفردية والجماعية.

وأشار إلى أن النسخة الحالية شهدت إضافة عدد من الرياضات الجديدة، من بينها بطولة "التبة" كرياضة تراثية إماراتية، إلى جانب رياضة الهوكي ومنافسات اللياقة البدنية، مؤكداً أن البطولة تعد أكبر حدث رياضي مجتمعي في منطقة العين، مع خطط للتوسع في النسخ المقبلة.

بدوره، قال الكابتن سالم عبدالله، لاعب نادي تكوين، إن "تحدي حفيت" يوفر أجواء رياضية مميزة خلال الشهر الفضيل، ويجمع الرياضيين في إطار تنافسي يعزز روح الرياضة، مشيداً بالدعم الكبير الذي تحظى به البطولة من سمو الشيخ هزاع بن زايد ال نهيان، ممثل الحاكم بمنطقة العين الذي يعكس حرص سموه على دعم جميع الأنشطة الرياضية والمجتمعية في العين.

من جهته، أشاد الكابتن محمد فوزي خليفة، من فريق الاتحاد العربي للرياضة الجامعية، أحد اللاعبين المشاركين من جمهورية مصر العربية، بمستوى التنظيم والملاعب والتجهيزات التي وفرتها البطولة، مؤكداً أن الأجواء الرمضانية تضفي طابعاً خاصاً على المنافسات.

وسجلت الجولة الاولى من بطولة المؤسسات لكرة القدم، 26 هدفاً خلال ثماني مباريات، في مؤشر يعكس الطابع الهجومي للمنافسات. وأسفرت النتائج عن تعادل الهير مع 247 سبورت (1-1)، وفوز النادي المصري على جامعة أبوظبي (2-0)، وتغلب الهلال الأحمر على بلدية مدينة العين (3-0). كما حسم ستراتا لقاءه أمام طاقة للمياه (3-2)، وفاز طاقة للتوزيع على دائرة التنمية الاقتصادية (3-0)، وتفوق نادي العين على مدينة الشيخ طحنون الطبية (3-1)، بينما سجل تكوين بقيادة المخضرم، سالم عبدالله، لاعب نادي العين السابق، أكبر نتيجة بفوزه على المستشفى التشيكي (7-0)، وفاز الاتحاد العربي للرياضة الجامعية على صيدلية العين (6-3).

وضمن بطولة الأكاديميات من تحدي حفيت الرياضي استضافت ملاعب نادي العين 25 مباراة للفئات العمرية من 2012 إلى 2016 ضمن الجولتين الأولى والثانية، في بيئة تنظيمية احترافية تسهم في صقل المواهب الناشئة وتعزيز مسارات التطوير للفئات السنية.