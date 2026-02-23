‎500 مشارك ببطولة الألعاب الإلكترونية ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان

عجمان في 23 فبراير/وام/ انطلقت الليلة الماضية بطولة الألعاب الإلكترونية ضمن فعاليات الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2026، بمشاركة 500 لاعب في مجموعة متنوعة من الألعاب الإلكترونية الحديثة والكلاسيكية.

تتنوع منافسات البطولة بين ألعاب إلكترونية حديثة وأخرى كلاسيكية، ما أضفى على الحدث طابعاً يجمع بين الابتكار واستحضار روح المنافسة التقليدية، وخلق تجربة تفاعلية مميزة للمشاركين والحضور.

وسيتم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى في فئتي "الكيك أوف" و"الألتميت تيم"، بمجموع جوائز يبلغ 20000 درهم، تقديرًا لأدائهم المتميز وتحفيزًا لهم على مواصلة التميز في هذا المجال المتطور.

تأتي البطولة ضمن جهود الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2026 لتنويع فعالياتها واستقطاب مختلف الاهتمامات، بما يعزز ثقافة التنافس الإيجابي ويدعم المواهب الشابة في المجالات الرياضية والرقمية.