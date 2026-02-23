ارتفاع الصادرات في كوريا بنسبة 23.5% خلال أول 20 يومًا من فبراير

سيئول في 23 فبراير/ وام/ ارتفعت صادرات جمهورية كوريا بنسبة 23.5% مقارنةً بالعام الماضي خلال أول 20 يوما من شهر فبراير الجاري، مدفوعة بالطلب القوي على أشباه الموصلات، وذلك وفق البيانات الصادرة عن مصلحة الجمارك الكورية اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب الكورية" عن البيانات، أن قيمة الصادرات بلغت 43.5 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من 1 - 20 فبراير الجاري، مقارنةً بـ 35.2 مليار دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ويمثل هذا الرقم أعلى مستوى له خلال هذه الفترة، حيث زادت صادرات أشباه الموصلات بأكثر من الضعف في ظل الطفرة المدفوعة بالطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي.

وأضافت البيانات أن الواردات زادت بنسبة 11.7% على أساس سنوي لتصل إلى 38.6 مليار دولار أمريكي خلال الفترة نفسها، مما أسفر عن فائض تجاري قدره 4.9 مليار دولار أمريكي.

وارتفع متوسط حجم الصادرات اليومي بنسبة 47.3% على أساس سنوي، بينما انخفض عدد أيام العمل خلال الفترة بمقدار يومين ونصف مقارنةً بالعام السابق، إلى 13 يومًا.

وبحسب البيانات، ارتفعت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 134.1% لتصل إلى 15.1 مليار دولار، فيما شكّلت صادرات الرقائق الإلكترونية 34.7% من إجمالي صادرات البلاد خلال الفترة المذكورة، بزيادة قدرها 16.4 نقطة مئوية عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وزادت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 10.5% على أساس سنوي لتصل إلى 2.9 مليار دولار، بينما ارتفعت صادرات السفن بنسبة 22.7% لتصل إلى 1.3 مليار دولار. وفي المقابل، انخفضت صادرات السيارات بنسبة 26.6% على أساس سنوي لتصل إلى 2.6 مليار دولار.

وفي يناير، نمت الصادرات بنسبة 33.9% مقارنةً بالعام السابق لتصل إلى 65.85 مليار دولار أمريكي، بفضل الطلب القوي على أشباه الموصلات، وفقا للبيانات.

- خلا -