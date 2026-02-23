الذهب يرتفع 1.2% مع انخفاض الدولار

نيويورك في 23 فبراير/ وام/ ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع، اليوم الاثنين، مع انخفاض الدولار.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% إلى 5163.60 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 02:10 بتوقيت جرينتش، مسجلا أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع، فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 2% إلى 5184.90 دولارا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 3.1% إلى 87.10 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين.
وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 1.2% إلى 2182.60 دولار للأونصة، بينما زاد البلاديوم 0.5% إلى 1753.75 دولار.
