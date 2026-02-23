100 مليون درهم مساهمة من "أوقاف أبوظبي" دعماً لحملة "وقف أم الإمارات للأيتام"

أبوظبي في 23 فبراير/ وام/ أعلنت هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر – أوقاف أبوظبي، عن تقديم مساهمة بقيمة 100 مليون درهم دعماً لحملة "وقف أم الإمارات للأيتام"، في خطوة تنسجم مع رسالتها الرامية إلى تحويل الثروات إلى حافز للنمو المستدام، وتعزيز الرفاهية المجتمعية والرخاء الاقتصادي، مع التركيز على صون استثمارات الأوقاف وتنميتها وحماية الأيتام.

وكانت "أوقاف أبوظبي" قد أطلقت حملة "وقف أم الإمارات للأيتام" تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، مجسدةً قيم الخير والعطاء المتجذرة في دولة الإمارات، ومستلهمةً نهجها من إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، الذي جعل من العمل الإنساني ركيزةً راسخة في مسيرة الدولة التنموية.

وقال معالي عبدالحميد محمد سعيد، رئيس هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر، إن حملة "وقف أم الإمارات للأيتام" تمثل تجسيداً عملياً لرؤية دولة الإمارات في ترسيخ الوقف كأداة تنموية مستدامة تدعم الأولويات الوطنية وتعزز الاستثمار في الإنسان، مؤكداً أن مساهمة الهيئة تعكس التزامها بتطوير منظومة وقفية عصرية تُدار وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن استدامة الموارد وتعظيم أثرها الاجتماعي، وتوفير بيئة داعمة تمكّن الأيتام من بناء مستقبلهم بثقة واستقرار.

وأضاف أن الوقف يشكل إطاراً إستراتيجياً طويل الأمد يرسّخ التكافل المجتمعي ويسهم في تحقيق التنمية الشاملة، من خلال استدامة الدعم وتوجيهه نحو الفئات المستحقة بكفاءة وفاعلية.

من جانبه، أكد سعادة فهد عبدالقادر القاسم، المدير العام للهيئة، حرص "أوقاف أبوظبي" على ترسيخ دعائم منظومة وقفية تكفل استمرارية الدعم للأيتام، وتتبنى نهجاً استثمارياً مستداماً يضمن حصولهم على خدمات تعليمية وصحية متميزة، إلى جانب تمكينهم اجتماعياً، ليكونوا عناصر فاعلة في مجتمعهم وقادرين على تحقيق طموحاتهم.

وأشار إلى أن حملة "وقف أم الإمارات للأيتام" تُضاف إلى سجل دولة الإمارات الحافل بالمبادرات الخيرية والإنسانية، وتعكس رؤية القيادة الرشيدة في تكريس العمل الإنساني نهجاً أصيلاً ومستداماً يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز التلاحم المجتمعي ونشر قيم التسامح والسلام.

وتواصل "أوقاف أبوظبي" إطلاق المبادرات الوقفية الرائدة، حيث نجحت حملتها "وقف الحياة" التي أطلقتها ضمن "عام المجتمع" في جمع ما يقارب مليار درهم، فيما تحظى حملة "وقف أم الإمارات للأيتام"، المتزامنة مع "عام الأسرة"، بتفاعل مجتمعي واسع من الأفراد والمؤسسات وجهات القطاع الخاص، نظراً لأهدافها الإنسانية النبيلة ودورها في دعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.