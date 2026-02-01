اتحاد الفروسية" يفتح "باب التسجيل" للمشاركة في "بطولة الوثبة" لالتقاط الأوتاد

أبوظبي في 24 فبراير/ وام / أعلن اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، فتح باب التسجيل اليوم للمشاركة في بطولة الوثبة لالتقاط الأوتاد والمقررة على مدار يومي السبت والأحد المقبلين.

وأكد في بيان له أن البطولة تقام بالتعاون مع قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، ضمن جهود نشر اللعبة، وتنظيم مختلف البطولات في الدولة.

وأشار راشد المزروعي رئيس قسم التقاط الأوتاد بالاتحاد، إلى التنسيق مع مسؤولي القرية لإقامة الفعاليات، ووضع جميع التدابير الخاصة بنجاحها على غرار البطولة الأولى التي استضافتها القرية مؤخرا.

وقال إن القوائم النهائية على مستوى الفردي والفرق سيتم اعتمادها بعد إغلاق باب التسجيل يوم 26 فبراير الجاري، تمهيدا لانطلاق المنافسات بمشاركة فرسان من داخل الدولة وخارجها.