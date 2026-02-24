حاكم أم القيوين يستقبل سفير مملكة البحرين

أم القيوين في 24 فبراير/ وام / استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الليلة بقصر سموه، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، سعادة الشيخ خالد بن عبدالله بن علي بن حمد آل خليفة، سفير مملكة البحرين الشقيقة لدى الدولة، الذي قدم لتهنئة سموه بشهر رمضان المبارك.

وتبادل صاحب السمو حاكم أم القيوين وسعادة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على القيادة الرشيدة باليمن والخير، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم والازدهار.