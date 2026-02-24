أسعار الذهب تتراجع بنسبة 1.5%

نيويورك في 24 فبراير/ وام/ انخفضت أسعار ⁠الذهب من أعلى مستوى لها خلال أكثر من ثلاثة أسابيع، اليوم الثلاثاء.

وبحلول الساعة 01:25 بتوقيت جرينتش، هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 5150.38 دولار للأوقية "الأونصة" ​بعد أن سجل أعلى مستوى له خلال أكثر من ثلاثة أسابيع في وقت سابق من اليوم.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 1.1% إلى 5170.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة ​الأخرى، نزل سعر الفضة في المعاملات الفورية 3.1% إلى ⁠85.50 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له خلال أكثر من أسبوعين بالجلسة الماضية.

وانخفض سعر البلاتين في ​المعاملات الفورية 2.9% إلى 2092.31 دولار ⁠للأوقية، وتراجع البلاديوم 2.1% إلى 1706.50 دولار.