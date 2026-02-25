تشغيل بئر جديد للنفط بمصر

القاهرة في 24 فبراير /وام/ أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، بدء إنتاج بئر جديد للزيت الخام "بلاعيم البحري 133" بحقل بلاعيم البحري بخليج السويس، وذلك بمعدل أولي يبلغ نحو 1500 برميل يوميا .

وقالت وزارة البترول في بيان لها اليوم، إن البئر أولى ثمار البرنامج الاستثماري الجديد لشركة إيني الإيطالية في مناطق خليج السويس وسيناء والدلتا، وفق الاتفاق الموقع مع هيئة البترول لضخ استثمارات جديدة في هذه المناطق، مشيرة إلى أن جهاز الحفر «ترايدنت 16» يتجه إلى حفر بئر جديد "بلاعيم البحري 131" ضمن الخطة.