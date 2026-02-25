تعيين مقصود كروز رئيسا لمجلس الإدارة الدولي لمركز هداية

أبوظبي في 25 فبراير/ وام/ أعلن مركز هداية الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف ومقره أبوظبي عن تعيين سعادة مقصود كروز مبعوث وزير الخارجية لمكافحة التطرف والإرهاب رئيساً لمجلس الإدارة الدولي، الذي يضم أعضاء من 12 دولة وتكون رئاسة المجلس لدولة المقر.

وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية افتتح "مركز هداية" في 14 ديسمبر 2012 وهو مؤسسة بحثية وتطبيقية دولية مستقلة و مبادرة منبثقة عن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.ويعمل المركز في إطار من الشراكات المتعددة الأطراف مع المنظمات والمؤسسات الدولية، بالإضافة إلى التعاون مع نخبة من الخبراء الدوليين بهدف تعميق الفهم وتبادل أفضل الممارسات من أجل مكافحة التطرف بكافة أشكاله ومظاهره، والتي تشمل البرامج المتعلقة بتعزيز دور الأسرة في الوقاية من التطرف، ودور التعليم في الحماية من الأفكار المتطرفة، وتحصين الشباب ذهنياً في مجال الفضاء الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي وتفكيك الخطاب المتطرف، ودور الذكاء الإصطناعي والتكنولوجيا في مكافحة التطرف، ودعم الاستراتيجيات الوطنية للوقاية ولمكافحة التطرف، ودعم الدول في جهودها الوطنية في إعادة التأهيل والإدماج للعائدين من مناطق النزاع، ودعم جهود الشرطة المجتمعية.

وشغل سعادة مقصود كروز منصب أول مدير تنفيذي لمركز هداية منذ تأسيسه عام 2012 وحتى 2019. وقد أسهم في ترسيخ المكانة العالمية للمركز كأول مؤسسة دولية مستقلة متخصصة في الجمع بين البحث والتطبيق في مجال مكافحة التطرف بجميع أشكاله، من خلال برامج الحوار وبناء القدرات والبحوث على المستويين الإقليمي والدولي.