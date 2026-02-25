حاكم أم القيوين يستقبل رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي

أم القيوين في 25 فبراير/ وام/ استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الليلة بقصر سموه، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وأعضاء المجلس، الذين قدموا لسموه أسمى آيات التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، معربين عن خالص تهانيهم بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين جميعاً، راجين من العلي القدير أن يعيدها على قيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والسلام.