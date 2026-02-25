وول ستريت تغلق على ارتفاع والذهب ينخفض

نيويورك في 25 فبراير/وام/ أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم "الثلاثاء" مع تصدر أسهم شركات التكنولوجيا موجة الصعود .بينما هبط الذهب متراجعا عن أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع . وشهدت الأسهم والمؤشرات تحركات حادة في خلال الأسابيع القليلة الماضية، وكان الانخفاض القوي أمس الاثنين .
وسجلت المؤشرات الأمريكية الثلاثة الرئيسية مكاسب قوية في الجلسة، مع تفوق أسهم أشباه الموصلات.وأظهرت بيانات أولية ارتفاع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 52.70 نقطة أو 0.77 بالمئة ليغلق عند 6890.45 نقطة، بينما صعد المؤشر ناسداك المجمع
239.91 نقطة، أو 1.06 بالمئة، إلى 22867.18 نقطة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 377.40 نقطة، أو 0.77 بالمئة، إلى
49181.46 نقطة.
وفيما يتعلق بالذهب فقد انخفض في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 5158.24 دولار
للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1840 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل نيسان 0.9 بالمئة مسجلة
5176.30 دولار عند التسوية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 87.21 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين الجلسة الماضية.وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 2175.95 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 2.3 بالمئة إلى 1785.35دولار.
خلا