وول ستريت تغلق على ارتفاع والذهب ينخفض

نيويورك في 25 فبراير/وام/ ⁠أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم "الثلاثاء" مع تصدر أسهم شركات التكنولوجيا موجة الصعود .بينما هبط الذهب متراجعا عن أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع . وشهدت الأسهم والمؤشرات تحركات حادة في خلال الأسابيع القليلة الماضية، وكان الانخفاض القوي أمس الاثنين .

وسجلت المؤشرات الأمريكية الثلاثة الرئيسية مكاسب قوية في الجلسة، مع تفوق أسهم ⁠أشباه الموصلات.وأظهرت بيانات ​أولية ارتفاع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 52.70 نقطة ​أو 0.77 بالمئة ليغلق عند 6890.45 نقطة، بينما ⁠صعد المؤشر ناسداك المجمع

239.91 نقطة، أو 1.06 بالمئة، إلى 22867.18 نقطة. وارتفع المؤشر داو جونز ​الصناعي 377.40 نقطة، أو 0.77 ⁠بالمئة، إلى

49181.46 نقطة.

وفيما يتعلق بالذهب فقد انخفض في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 5158.24 دولار

للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1840 ​بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل نيسان 0.9 بالمئة مسجلة

5176.30 دولار عند التسوية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل سعر ​الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 87.21 دولار ⁠للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين الجلسة الماضية.وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 2175.​95 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 2.3 بالمئة ⁠إلى 1785.35دولار.

