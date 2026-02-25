عبدالله بن زايد يلتقي وزير التجارة الأمريكي في واشنطن

واشنطن في 25 فبراير/ وام/ التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي هوارد لوتنيك، وزير التجارة الأمريكي، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى واشنطن.

وتناول اللقاء سبل تنمية آفاق التعاون التجاري بين البلدين، وتعزيز الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، ومنها التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، بما يعكس عمق العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين.

كما استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار مبادرة "باكس سيليكا"، المبادرة الإستراتيجية التي تقودها الولايات المتحدة بهدف بناء سلسلة توريد آمنة ومزدهرة وموجهة بالابتكار في مجال السيليكون، بدءاً من المعادن والمواد الخام الحيوية ومدخلات الطاقة، وصولاً إلى التصنيع المتقدم، وأشباه الموصلات، وبنية الذكاء الاصطناعي التحتية، والخدمات اللوجستية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات تنظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة كشريك إستراتيجي رئيسي في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، مشيراً إلى أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين يشهد تطوراً نوعياً يعكس متانة العلاقات التاريخية بينهما.

وأعرب سموه عن تطلع دولة الإمارات إلى مواصلة العمل المشترك مع الولايات المتحدة لفتح آفاق جديدة للتعاون، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق الازدهار المستدام للبلدين.

حضر اللقاء، معالي سعيد مبارك الهاجري وزير دولة، ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.