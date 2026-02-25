مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية بدبي ينظم يوما مفتوحا للتوظيف

دبي في 25 فبراير/ وام/ نظم مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، و"نافس"، وهيئة تنمية المجتمع، ومعهد الإمارات المالي، وكلية دبي للسياحة، يوماً مفتوحاً للتوظيف لصالح "دبي الإسلامي"، بهدف توسيع فرص توظيف المواطنين في القطاع المصرفي ودعم استدامتها.

ويأتي تنظيم الحدث في إطار تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بالتوظيف والتأهيل المهني، وبناء منظومة تدعم استدامة مشاركة المواطنين في سوق العمل، عبر تطوير آليات تربط الكفاءات الوطنية مباشرة بفرص العمل في القطاع الخاص، من خلال منصات توظيف تسهم في تسريع إجراءات التوظيف وتعزيز جاهزية المواطنين للانخراط في القطاعات الاقتصادية الحيوية.

وقال عبدالعزيز الفلاحي، مشرف عام عمليات التوظيف في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، إن اليوم المفتوح للتوظيف يأتي مواصلة لجهود المجلس الرامية إلى تحويل مستهدفات التوطين إلى فرص وظيفية حقيقية تتيح للمواطنين الانخراط في القطاعات الإستراتيجية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وأضاف أن المجلس يعمل من خلال الشراكات القائمة، على بناء مسارات مهنية مستدامة للكفاءات الوطنية تجمع بين التوظيف والتأهيل وتطوير المهارات، بما يعزز الاستقرار الوظيفي ويرفع التنافسية في سوق العمل، مؤكداً التزام المجلس بمواصلة تطوير نماذج تعاون مؤسسية تهدف إلى ربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات القطاع الخاص.

من جانبها، قالت رفيعة العبار، مديرة إدارة الموارد البشرية في "دبي الإسلامي"، إن التوطين يشكل أولوية إستراتيجية للبنك ومحوراً أساسياً في توجهاته لبناء المستقبل، مشيرة إلى أن المبادرة تمثل منصة للتواصل المباشر مع الكفاءات الوطنية والتعريف بالفرص المهنية المتاحة داخل المؤسسة.

وأضافت أن التعاون مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي والجهات الشريكة يهدف إلى دعم الكفاءات المحلية في مختلف مراحلها المهنية وإعدادها للإسهام بفاعلية في دعم اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة.

وتضمن اليوم التوظيفي برامج للإرشاد المهني وجلسات تعريف بالمسارات الوظيفية في القطاع المصرفي، إضافة إلى استعراض فرص التطوير والتأهيل التي تعزز قدرة الكوادر الوطنية على التقدم المهني ومواكبة متطلبات بيئة العمل الحديثة.