تخريج الدفعة الأولى من منتسبي برنامج "باحثو الغد"

دبي في 25 فبراير/ وام/ احتفى مركز تريندز للبحوث والاستشارات، عبر مكتبه في دبي بتخريج الدفعة الأولى من منتسبي برنامج "باحثو الغد" التدريبي المكثف، الذي نفذه مكتب "تريندز" في دبي على مدى شهرين، بمشاركة طلاب ماجستير وبكالوريوس من جامعة الشارقة، والجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتلقى منتسبو البرنامج تدريباً نظرياً وعملياً على أساسيات الكتابة البحثية وإعداد التقارير، ومهارات الإلقاء وأدوات تحليل البيانات واستطلاعات الرأي والمسوح الميدانية، وطرق جمع العينات، وجمع البرنامج بين الإرشاد والتدريب البحثي والتفاعل المعرفي مع الحوارات المهنية.

وجرى تكريم الخريجين وتسليمهم شهادات المشاركة واجتياز الدورة التدريبية بنجاح، ضمن احتفالية حضرها الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، الذي هنأ الطلاب على إنجازهم الدورة بتفوق ومهارة، مؤكداً حرص المركز على إطلاق البرامج التدريبية والدورات التأهيلية المتنوعة، مشيرا إلى أن برنامج "باحثو الغد"، سيواصل تقديم الدورات التدريبية النوعية خلال الفترة المقبلة، ليسهم في تحقيق رؤية المركز وشعاره "الاستثمار في الشباب استثمار في المستقبل".

من جهته أوضح فهد المهري، الباحث الرئيسي، ورئيس قطاع "تريندز-دبي"، أن برنامج "باحثو الغد" التدريبي المكثف تضمن مسارين، الأول استهدف طلاب البكالوريوس، وخُصص الثاني لطلاب الماجستير، لافتاً إلى أن مسار البكالوريوس والخريجين الجدد صُمم للطلاب المنتقلين من الدراسة الأكاديمية إلى البحث التطبيقي، حيث تلقى المتدربون في هذا المسار إرشاداً منظماً لبناء الكفاءات الأساسية في إعداد البحوث والكتابة التحليلية، والتواصل المهني.

من جانبه، قال علي عبدالله آل علي، الباحث، ومدير مكتب "تريندز" في دبي، إن مسار الماجستير ضمن البرنامج استهدف طلاب الدراسات العليا الذين يمتلكون بالفعل أدوات بحثية، ومستعدون للقيام بعمل تحليلي متقدم في بيئة تركز على الفهم العميق للأحداث والقضايا الإقليمية والدولية، وتمكن المتدربون، على مدى شهرين، من اكتساب المزيد من مهارات التفكير النقدي والكتابة المتقدمة المناسبة للبحث، بجانب تلقيهم تدريباً موسعاً حول أدوات تقييم المصادر وتطوير الحجج والتحليل الكتابي.