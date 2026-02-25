تصدر نادي بني ياس الترتيب العام في اليوم الأول من بطولة ند الشبا للجوجيتسو

دبي في 25 فبراير/ وام/ انطلقت أمس منافسات اليوم الأول من بطولة ند الشبا للجوجيتسو، ضمن النسخة الثالثة عشرة من دورة ند الشبا الرياضية، في مجمع ند الشبا الرياضي في دبي، بمشاركة واسعة لفئتي الناشئين والشباب من مختلف الأندية والأكاديميات المحلية.

واتسمت المواجهات بالحذر التكتيكي ومحاولات فرض أسلوب اللعب، حيث برزت قدرة اللاعبين على إدارة مجريات النزال والتحكم في المواقف الفنية، وحسمت تفاصيل دقيقة العديد من النزالات عبر الانتقال بين المراكز وإحراز النقاط.

وفي ختام منافسات اليوم الأول، تصدر نادي بني ياس الترتيب العام، وجاء نادي الجزيرة في المركز الثاني، فيما حل نادي العين ثالثاً.

وأكد سعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن بطولة ند الشبا للجوجيتسو تمثل إحدى المحطات المهمة في أجندة المنافسات المحلية، معرباً عن تقديره لدورة ند الشبا الرياضية والدور الذي يضطلع به مجلس دبي الرياضي في دعم وتنظيم هذه الفعالية النوعية.

وقال إن الشراكة القائمة بين اتحاد الإمارات للجوجيتسو ومجلس دبي الرياضي تمثل نموذجاً فاعلاً للتكامل بين المؤسسات الرياضية في الدولة، بما يسهم في ترسيخ حضور الجوجيتسو على الساحة المحلية، مشيراً إلى أن إقامة المنافسات في مجمع ند الشبا الرياضي تمنح البطولة قيمة تنظيمية وفنية إضافية لما يوفره من بيئة متكاملة تستجيب لأعلى معايير استضافة البطولات.

من جانبه، قال طلال الأصبحي، والد لاعبي نادي الجزيرة عبدالله ومحمد الأصبحي المشاركين في منافسات الناشئين، إن الأسر تحرص على تشجيع أبنائها على المشاركة في البطولات الرمضانية لما تسهم به في استثمار أوقاتهم بشكل صحي ومتوازن خلال الشهر الفضيل، مؤكداً أن بطولة ند الشبا توفر بيئة تنافسية مناسبة للشباب تعزز الانضباط وتحافظ على الجاهزية البدنية، إلى جانب ما تمنحه من تجربة إيجابية تجمع اللاعبين وعائلاتهم حول الرياضة.

بدوره، أوضح سعود البلوشي، لاعب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، الفائز بذهبية فئة الناشئين وزن 46 كجم، أنه اعتمد في نزالاته على التحكم في المسافة وفرض الإيقاع المناسب لكل مواجهة، مع التركيز على الانتقال السريع إلى الوضعيات المسيطرة، مشيراً إلى أن تقارب مستوى المنافسة تطلب قراءة مستمرة لتحركات الخصم واتخاذ القرار في التوقيت المناسب.

وأضاف أن بطولة ند الشبا تمثل محطة مهمة في إطار التحضير للاستحقاقات المقبلة، لما تتيحه من احتكاك بلاعبين من مدارس وأساليب مختلفة ضمن بيئة تنافسية قوية، بما يسهم في اختبار الجاهزية الفنية والبدنية وتحديد نقاط التطوير قبل المشاركات الخارجية المقبلة.

وتتواصل منافسات البطولة في اليوم الثاني بإقامة نزالات فئة الكبار، التي تجمع اللاعبين الأكثر خبرة على الساحة المحلية، في إطار سعيهم لتعزيز حضورهم وتحقيق نتائج متقدمة ضمن واحدة من أبرز بطولات الجوجيتسو في الدولة.