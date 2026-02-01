الإمارات تجدد أمام مجلس حقوق الإنسان التزامها بتمكين المرأة وترسيخ المساواة بين الجنسين وحماية حقوق الطفل

جنيف في 25 فبراير /وام/ جددت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بتمكين المرأة وترسيخ المساواة بين الجنسين، وحماية حقوق الطفل.

جاء ذلك في كلمة الدولة التي ألقاها سعادة السفير جمال المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أمام الدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف.

وقال سعادته إن دولة الإمارات تواصل تعزيز حقوق الإنسان وتمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي وترسيخ المساواة بين الجنسين بما يعزز صون حقوق النساء والفتيات على نحو كامل وحماية دعم حقوق الطفل وانطلاقاً من هذا الالتزام تتطلع بلادي إلى عضويتها في مجلس حقوق الإنسان لعام 2028-2030.

وأضاف أن دولة الإمارات تؤكد أن حماية حقوق الإنسان مسؤولية جماعية تتطلب عملا متعدد الأطراف قائما على الحوار والاحترام المتبادل لمواجهة الفكر المتطرف وخطاب الكراهية واعتماد تدابير فعالة وخاصة في ظل تفاقم الأزمات.

وأكد أن دولة الإمارات مستمرة وملتزمة بدعم الشعب الفلسطيني في غزة والتعامل مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع وقال : " أعلنت بلادي خلال مجلس السلام عن دعم إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار لدعم غزة وبهذا تتصدر الإمارات قائمة الدول المانحة لغزة".

وأضاف أن الإمارات تواصل تبني دبلوماسية إنسانية فاعلة صادقة أسهمت عبر وساطات متتالية إنجاح عمليات تبادل لآلاف الأسرى بين روسيا وأوكرانيا بما يرسخ مكان دولة الإمارات وسيطا موثوقا يحظى بثقة مختلف الأطراف.

وشدد سعادته على أنه في ظل الجهود الدولية لإيجاد حل للحرب الأهلية الكارثية في السودان يواصل أحد الأطراف المتحاربة المرتكب للفظائع من خلال هذا المنبر مواصلة توجيه الاتهامات الباطلة ضد بلادي والآليات الأممية ، ومن ضمنها جهود المجموعة الرباعية.