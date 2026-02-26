"حكماء المسلمين" يدين بشدة الهجوم الإرهابي في ولاية زامفارا بنيجيريا

أبوظبي في 26 فبراير / وام / أدان مجلس حكماء المسلمين، الهجوم الإرهابي الذي استهدف ولاية زامفارا شمال غربي جمهورية نيجيريا الاتحاديَّة، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا الأبرياء، واختطاف عدد من النساء والأطفال.

وأكد المجلس في بيان أصدره اليوم، رفضه القاطع لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وكافة الشرائع السماوية والمواثيق والأعراف والقوانين الدوليَّة والقيم الإنسانية المشتركة، داعيا إلى تكثيف الجهود الدوليَّة لمواجهة جذور التطرف والإرهاب، وتعزيز مسارات الحوار والتَّعايش وبناء السلام، بما يحفظ أمن الشعوب واستقرارها.

وأعرب مجلس حكماء المسلمين عن خالص تعازيه إلى نيجيريا حكومة وشعبا ولأهالي الضحايا وأسرهم، سائلا المولى عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يعود المختطفون سالمين.