المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة ينطلق غداً في الوثبة

أبوظبي في 26 فبراير /وام/ تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، ينطلق غداً، بميدان الوثبة في أبوظبي، المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة لفئات الحقايق واللقايا والإيذاع لهجن أبناء القبائل.

تعد الانطلاقة بمثابة البداية الأولى لمهرجان "ختامي الوثبة لعام 2026"، وتقام المنافسات على مدار 6 أيام، وتتواصل حتى الثالث من مارس المقبل، بمشاركة واسعة لملاك الهجن من أبناء الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي، وتشهد إقامة 98 شوطا توزع من خلالها 12 رمزا للفائزين بالأشواط الرئيسية.

وتدشن أشواط سن الحقايق منافسات المهرجان، حيث خصصت اللجنة العليا المنظمة 70 شوطاً لها، أغلبها لفئة الإنتاج، والتي أصبحت جزءاً مهماً في فعاليات "ختامي الوثبة" في السنوات الأخيرة، لتشجيع الملاك.

وتقام المنافسات في الفترة المسائية وحتى ما قبل وقت الإفطار، وتبدأ في اليوم الأول بـ 14 شوطاً للحقايق الأبكار والجعدان، وفي اليوم الثاني 16 شوطاً، أما اليوم الثالث فيشهد 20 شوطاً للحقايق الإنتاج، مع تخصيص جوائز مالية للفائزين.

ويمتد التنافس الأحد المقبل على رموز الحقايق، وخصصت اللجنة المنظمة 4 رموز، إذ ستكون البداية مع الحقايق الأبكار المفتوح ويحصل الفائز على كأس ومليون ونصف المليون درهم، بينما يحصد صاحب المركز الأول في الشوط الثاني للحقايق الجعدان المفتوح بندقية ومليون درهم، وفي الشوط الثالث لكأس الحقايق الأبكار الإنتاج، يتم منح الفائز كأسا ومليونا ونصف المليون درهم، بينما ينال المتوج بشوط الجعدان الإنتاج، "شداد" ومليون درهم.

ويشمل اليوم الخامس للمهرجان منافسات سن اللقايا، خلال 14 شوطاً، منها 4 رموز في الأشواط الأربعة الأولى، لفئة الإنتاج، وهي أشواط اللقايا الأبكار المحليات الإنتاج، والجعدان المحليات الإنتاج، واللقايا الأبكار المهجنات الإنتاج، والرمز الأخير للقايا الجعدان المهجنات الإنتاج.

وتقام في اليوم الختامي منافسات سن الإيذاع لفئة الإنتاج، وخصصت لها اللجنة المنظمة 4 رموز عبر 14 شوطاً، وهي الأبكار والجعدان المحليات والمهجنات الإنتاج، ويحصل أصحاب المركز الأول في كل شوط على الرمز، إضافة إلى جائزة مالية تتراوح بين مليون و800 ألف درهم.

يذكر أن النسخة الحالية تعد الـ 47 في تاريخ المهرجان، بعد الانطلاقة الأولى عام 1980، ويعد المهرجان المعروف باسم "ختامي الوثبة" أحد أهم السباقات التراثية في دول الخليج، واللبنة الأساسية لجميع مهرجانات الهجن التالية، وأكمل 46 عاماً من النجاحات امتداداً لنهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وينظمه اتحاد الإمارات لسباقات الهجن برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة.