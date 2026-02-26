اختتام اجتماع أمريكي- أممي في واشنطن حول الصحراء الغربية

نيويورك في 25 فبراير/وام/ أكد ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة أن"الاجتماع الوزاري المشترك حول الصحراء الغربية الذي عقد في واشنطن يومي 23 و24 فبراير الجاري برئاسة ستيفان دي ميستورا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة وبالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية شهد مناقشات معمقة استندت إلى مقترح المغرب بشأن الحكم الذاتي وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797".

وقال دوجاريك في تصريحات له بهذه المناسبة : "إن هذا الاجتماع الوزاري المشترك يعد الثالث بشأن الصحراء الغربية منذ شهر يناير الماضي واصفا أجواءه بأنها كانت مشجعة غير أنه أكد أن هناك الكثير من العمل الذي لا يزال يتعين القيام به لا سيما فيما يتعلق بالقضية الرئيسية المرتبطة بحق تقرير المصير لسكان الصحراء الغربية، من أجل التوصل إلى حل متفق عليه للنزاع".

ترأس الجانب الأمريكي في الاجتماع الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السفير إمايكل والتز بدعم من مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية.