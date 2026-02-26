بنك كوريا المركزي يثبت سعر الفائدة الرئيسي عند 2.5%

سيئول في 26 فبراير/ وام/ أبقى بنك كوريا المركزي، سعر الفائدة القياسي دون تغيير، اليوم الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، أنه في قرار كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.5% في اجتماعه الأخير لتحديد أسعار الفائدة في سيئول.

وأضافت الوكالة أن هذا القرار هو السادس على التوالي للإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، على الرغم من أن البنك المركزي الكوري لا يزال في دورة التيسير النقدي.

وأشارت إلى أنه منذ أكتوبر 2024، خفض بنك كوريا سعر الفائدة القياسي بمقدار 100 نقطة أساس من 3.5% في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي، ثم أبقاه عند هذا المستوى دون تغيير منذ مايو 2025.

- خلا -