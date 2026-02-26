الذهب يرتفع 0.3 % والفضة تنخفض 0.6 %

نيويورك في 26 فبراير/ وام/ ارتفعت ⁠أسعار الذهب، اليوم الخميس، بدعم انخفاض الدولار وزيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 5183.85 دولار ​للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 02:58 بتوقيت جرينتش.

وسجلت أسعار الذهب يوم الثلاثاء أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع ، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.5% إلى 5200.50 دولار.

وبالنسبة ​للمعادن النفيسة ‌الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى ​88.84 دولار للأوقية، بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في ​ثلاثة أسابيع يوم أمس "الأربعاء".

وانخفض البلاتين في ⁠المعاملات الفورية 0.5% إلى 2274.16 دولار للأوقية، في حين تراجع البلاديوم 1.4% ​إلى 1770.05 دولارات ، فيما بلغ كلا المعدنين في ⁠الجلسة السابقة أعلى مستوياتهما في ثلاثة أسابيع.

