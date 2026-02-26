‎2000 متسابق في سباق الجري بالدورة الرياضية لحكومة عجمان

‎عجمان في 26 فبراير/ وام/ اختُتم مساء أمس سباق الجري ضمن فعاليات الدورة الرياضية لحكومة عجمان في نسختها السادسة، بمشاركة قياسية تجاوزت 2000 متسابق من داخل الدولة وخارجها.

وتضمّن السباق مسافات متنوعة شملت 10 و5 كيلومترات للكبار، إلى جانب مسافة 2 كيلومتر للعائلات والأطفال، ما أتاح فرصة المشاركة لمختلف الأعمار والمستويات البدنية.

وتخلل السباق تكريم الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف الفئات، حيث قام بتتويج الفائزين سعادة الدكتور خالد النعيمي مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، وذلك تقديرًا لجهودهم وتحفيزًا لهم على مواصلة التميز الرياضي.

وعلى هامش الفعاليات، اطلع عدد من كبار مسؤولي الجهات الحكومية تقدمهم سعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي أمين عام المجلس التنفيذي بإمارة عجمان، وسعادة الدكتور خالد النعيمي مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، وسعادة يوسف عبدالرحمن النعيمي من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، يرافقهم سعادة أحمد الرئيسي مدير مكتب رئيس المجلس التنفيذي ورئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة الرياضية لحكومة عجمان، خلال جولة تفقدية على سير المنافسات ومستوى الجاهزية والتنظيم في مختلف مواقع الفعاليات ومتابعة الجوانب اللوجستية والخدمية المقدمة للمشاركين والجمهور، وتفقدوا عدداً من المنشآت والمرافق الرياضية المستضيفة للمنافسات.

وأشاد المسؤولون بحسن التنظيم والجاهزية العالية للمرافق، مؤكدين أن ما تشهده الدورة من تميز يعكس حجم الجهود المبذولة والتنسيق المتكامل بين الجهات المختلفة لإنجاح الحدث وإخراجه بصورة مشرّفة تليق بمكانة حكومة عجمان، وتعزز مكانة الدورة حدثا رياضيا ومجتمعيا رائدا على مستوى الإمارة.