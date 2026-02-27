دبي لكرة السلة يفوز على أسفيل ليون في "اليوروليغ"

دبي في 26 فبراير / وام / حقق فريق دبي لكرة السلة فوزاً مهماً على أسفيل ليون الفرنسي بنتيجة 96-85، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على صالة كوكاكولا أرينا بدبي ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الأوروبي لكرة السلة "اليوروليغ".

وفرض الفريق سيطرته على مجريات اللقاء منذ البداية، بعدما أنهى الشوط الأول متقدماً 47-36 بفارق 11 نقطة، وهو الفارق ذاته الذي حافظ عليه حتى صافرة النهاية.

وبهذا الفوز رفع رصيده إلى 15 انتصاراً في المسابقة الأوروبية الكبرى، ملحقاً بالفريق الفرنسي خسارته الثانية والعشرين هذا الموسم.

واكتسبت المباراة أهمية خاصة لكونها جاءت ضمن أولى مبادرات النادي المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك "سلة بسلة"، والتي تقوم على التبرع بوجبة مقابل كل نقطة يسجلها الفريق في المباراة، إضافة إلى تخصيص وجبة أخرى عن كل تذكرة يتم شراؤها، دعماً للأسر المحتاجة في مختلف أنحاء الدولة، ما انعكس في حضور جماهيري كبير على صالة كوكاكولا أرينا.

وأقيمت المبادرة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وبنك الإمارات للطعام، في تأكيد لالتزام النادي بإحداث أثر مجتمعي مستدام يتجاوز حدود المنافسة الرياضية.