منصة "AJP AI" لشرطة عجمان تقدم خدماتها لـ 4626 متعاملاً منذ إطلاقها

عجمان في 27 فبراير/ وام/ شهدت منصة "AJP AI" الذكية، التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة عجمان للرد على استفسارات المتعاملين غير العاجلة عبر الرقم 800901، إقبالاً ملحوظاً من الجمهور منذ إطلاقها خلال شهر يونيو من العام الماضي، إذ بلغ عدد الرسائل المرسلة والمستقبلة 34,616 رسالة واستفساراً، فيما بلغ عدد المتعاملين الذين تم خدمتهم والتعامل معهم بنجاح 4,626 متعاملاً.

وحققت المنصة نجاحاً متميزاً، وأسهمت بشكل فاعل في تسريع وتيرة تقديم الخدمات ورفع مستوى رضا المتعاملين.

وقال العقيد هشام عبد الله بوشهاب مدير إدارة العمليات بشرطة عجمان، إن المنصة تم تطويرها باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، لتقديم ردود فورية ودقيقة، حيث لا تتجاوز مدة الرد على الاستفسارات المكتوبة والصوتية ثوانٍ معدودة، ما يعكس كفاءة النظام وسرعته في معالجة الطلبات على مدار الساعة دون تدخل بشري.

وأشار إلى أن العمل على تطوير المنصة لم يقتصر على سرعة الاستجابة، بل شمل تعزيز تكاملها مع مختلف الجهات الخدمية، حيث تم الربط المباشر بين الإجابة على الاستفسار وروابط تقديم الخدمة إلكترونياً في حال كانت مقدمة من جهات خارجية، بما يمكّن المتعامل من إنجاز معاملته فوراً دون الحاجة للبحث أو التنقل بين المنصات، كما تم الربط مع شركات التأمين المعتمدة لتقديم المعلومات والخدمات المتعلقة بترخيص وتأمين المركبات، بما يوفر تجربة متكاملة وسلسة تختصر الوقت والجهد.

وأكد أن هذه النتائج تعكس نجاح توجه شرطة عجمان في التحول الرقمي وتصفير البيروقراطية، مشيراً إلى أن المنصة تمثل المرحلة الأولى من مشروع أشمل لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الخدمات الشرطية، وسيتم توسيع نطاقها مستقبلاً لتشمل خدمات ومهام إضافية، داعيا الجمهور إلى الاستفادة من المنصة عبر تطبيق واتساب على الرقم 800901.