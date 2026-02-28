سعود بن صقر يستقبل عددا من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى الدولة على مأدبة إفطار

رأس الخيمة في 28 فبراير/ وام/ استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، مساء اليوم، عدداً من أصحاب السعادة سفراء الدول العربية والإسلامية والأجنبية، وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة، الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتبادل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل مع أصحاب السعادة السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية، الذين دعوا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الإمارات وسائر دول وشعوب العالم باليُمن والخير والبركات.

وأقام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة مأدبة إفطار تكريماً لضيوفه من المهنئين بشهر رمضان المبارك.

حضر الاستقبال والمأدبة الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة "سيراميك رأس الخيمة"، وعدد من كبار المسؤولين.