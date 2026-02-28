حاكم أم القيوين يستقبل القنصل العام الأمريكي

أم القيوين في 28 فبراير/ وام/ استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الليلة بقصر سموه، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، سعادة روبرت رينز القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في دبي والإمارات الشمالية، الذي قدم لتهنئة سموه بشهر رمضان المبارك.

وتبادل صاحب السمو حاكم أم القيوين وسعادة القنصل الأمريكي، التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل، داعيين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على القيادة الرشيدة باليمن والخير، وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار.