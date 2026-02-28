9 منافسات في بطولة أبوظبي لألعاب القوى الرمضانية

أبوظبي في 28 فبراير / وام / أعلن نادي أبوظبي لألعاب القوى عن انطلاق البطولة الرمضانية في مقره غدا، بمشاركة جميع الفئات العمرية.

تتضمن المنافسات 9 منافسات هي: سباق 80 مترا حواجز، ودفع الجلة، والوثب العالي، والوثب الثلاثي، وسباق 100 و110 أمتار حواجز، وسباق 80 مترا جري لفئة الأشبال، وسباق 120 مترا جري.

تقام الفعاليات بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، في إطار خطة النادي لتنظيم بطولات مجتمعية تهدف إلى اكتشاف المواهب وتوفير بيئة محفزة لممارسة الرياضة، وتعزيز قدرات اللاعبين واللاعبات، بما يساهم في استدامة التطور الذي يشهده النادي.

كما أعلن النادي عن تنظيم بطولة أخرى في 7 مارس المقبل لفئات تنافسية متنوعة، معربا عن أمله في تحقيق مشاركة واسعة في البطولتين لما لهما من دور في تطوير اللعبة بالنادي.