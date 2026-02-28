"اليفنة" تعيد إحياء ثقافة الإفطار الجماعي في عجمان

عجمان في 28 فبراير/ وام/ استضاف مجلس الرقايب بعجمان مبادرة "اليفنة"، بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وبمشاركة جمع من أهالي الإمارة، لتعزيز ثقافة الإفطار الجماعي في الأحياء السكنية، بوصفها ممارسة اجتماعية أصيلة تعكس القيم الإماراتية الأصيلة.

ومبادرة "اليفنة" هي إفطار يدار من المجتمع للمجتمع، حيث تنطلق من روح المجتمع الإماراتي لإعادة إحياء عادة الإفطار الجماعي في مختلف أحياء الدولة، بما يعكس قيم الكرم والتراحم والتكاتف التي نشأ عليها المجتمع الإماراتي.

وتقدّم المبادرة العادات الإماراتية في إطار مجتمعي منظم في كل إمارة، من خلال تجمع الأهالي حول مائدة الإفطار في الأحياء، لتكون تجربة تعزز التلاحم وتبني الروابط الاجتماعية، وتجسد روح المشاركة، مؤكدة على القيم الأصيلة التي تعتز بها الأسرة الإماراتية.

كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التلاحم المجتمعي وتقوية الروابط بين أفراد المجتمع، وتشجيع التواصل والتعارف بين الجيران وبناء علاقات قائمة على التعاون والانتماء، إضافة إلى إبراز الهوية الإماراتية الرمضانية بأسلوب قريب من المجتمع ويعكس التقاليد المحلية الأصيلة.