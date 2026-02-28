الذهب قرب أعلى مستوى في شهرنتيجة التوترات الجيوسياسية وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

عواصم في 28 فبراير/وام/ اقتربت أسعار الذهب اليوم من أعلى مستوى لها في شهر وتتجه لتحقيق مكاسب للشهر السابع على التوالي مدعومة بالتوترالجيوسياسي و تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 5230.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1838 بتوقيت جرينتش، وسجل في وقت
سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ 30 ينايروارتفع سعره 7.6 بالمئة حتى الآن في فبراير .
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل عند التسوية واحدا بالمئة إلى 5247.90 دولار.
وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر اليوم، مما أدى إلى تراجع تكلفة الفرصة
البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس. وأظهرت البيانات أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفعت أكثر من المتوقع في يناير ، مما يشير إلى أن التضخم قد
يرتفع في الأشهر المقبلة.
