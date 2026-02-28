الذهب قرب أعلى مستوى في شهرنتيجة التوترات الجيوسياسية وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

عواصم في 28 فبراير/وام/ اقتربت أسعار الذهب اليوم من أعلى مستوى لها في شهر وتتجه لتحقيق مكاسب للشهر السابع على التوالي مدعومة بالتوترالجيوسياسي و تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 5230.56 دولار للأوقية (الأونصة) ​بحلول الساعة 1838 بتوقيت جرينتش، وسجل في وقت

سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ 30 ينايروارتفع سعره 7.6 بالمئة حتى الآن في فبراير .

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل عند التسوية واحدا بالمئة إلى 5247.90 دولار.

وانخفضت عوائد سندات ⁠الخزانة الأمريكية لأجل ​10 سنوات إلى أدنى مستوى في ثلاثة ⁠أشهر اليوم، مما أدى إلى تراجع تكلفة الفرصة

البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس. وأظهرت البيانات أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفعت أكثر من المتوقع ​في يناير ، مما يشير إلى أن التضخم قد

يرتفع في الأشهر المقبلة.

خلا