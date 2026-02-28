مقتل 15 شخصا على الأقل إثر تحطم طائرة شحن بعد إقلاعها في بوليفيا

لاباز في 28 فبراير /وام/ تحطمت طائرة شحن محملة بالأموال بعد لحظات من إقلاعها يوم أمس، الجمعة بالقرب من العاصمة البوليفية لاباز، ما أدى إلى إلحاق أضرار بما لايقل عن 12 مركبة على الطريق السريع، وتناثر الأوراق النقدية على الأرض، ومقتل ما لا يقل عن 15 شخصا، وفقا لما ذكره مسؤول.

ولم يوضح رئيس قسم الإطفاء، بافيل توفار، ما إذا كان القتلى على متن الطائرة أم في السيارات على الطريق السريع بالقرب من مطار لاباز، مشيرا إلى أن هناك جرحى.

وانحرفت الطائرة عن المدرج بعد وقت قصير من إقلاعها، واصطدمت بمركبات في مدينة إل ألتو المجاورة لـ لاباز، قبل أن تستقر في حقل، وفق صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمكن رجال الإطفاء من إخماد النيران التي أتت على الطائرة، وهي من طراز هيركوليز تابعة للقوات الجوية البوليفية، وكانت تنقل أوراقا نقدية جديدة من البنك المركزي إلى مدن أخرى.

وعلقت السلطات مؤقتا جميع الرحلات الجوية من وإلى المطار.

