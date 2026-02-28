"بن غاطي القابضة" تسهم بـ 100 مليون درهم في حملة "وقف أم الإمارات للأيتام"

أبوظبي في 28 فبراير/وام/ أعلنت شركة "بن غاطي القابضة" إساهمها بمبلغ 100 مليون درهم دعماً لحملة "وقف أم الإمارات للأيتام" التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر "أوقاف أبوظبي"، بهدف توفير مصدر تمويل مستدام لرعاية الأيتام يضمن لهم مستقبلاً أكثر استقراراً، ويرتقي بجودة حياتهم بما يسهم في بناء مجتمع سليم ومتوازن.

ويجسّد هذا الإساهام التزام "بن غاطي القابضة" بدعم المبادرات الوطنية ذات الأثر المستدام، وحرصها على مواءمة مسؤوليتها المجتمعية مع التوجهات الحكومية وقيم "عام الأسرة"، بما يعزز ثقافة العطاء المؤسسي ويكرّس دور القطاع الخاص كشريك فاعل في التنمية الاجتماعية.

وقال محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة شركة "بن غاطي القابضة"، إن دعم الأيتام مسؤولية جماعية، مؤكدا التزام الشركة بالإسهام الفاعل في بناء منظومة دعم متكاملة توفر لهم فرص التعليم والرعاية والتمكين، وتسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي وبناء مجتمع أكثر استقراراً وتوازناً.

ويعكس هذا الإساهام الاستجابة الواسعة التي تحظى بها الحملة من مكونات المجتمع، بما يؤكد تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لترسيخ ثقافة الوقف كأداة إستراتيجية للتنمية المستدامة في دولة الإمارات.

وتمثّل حملة "وقف أم الإمارات للأيتام" تجسيداً للقيم والمبادئ النبيلة التي تدعمها سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وتشكّل في الوقت ذاته امتداداً لنهج العمل الخيري الذي تتبناه دولة الإمارات، التي أصبحت قوة عالمية مشهود لها في الجهود الإنسانية والتكافلية.