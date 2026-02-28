"جمعة الماجد للثقافة والتراث"/ صرح إماراتي يحفظ الذاكرة الإنسانية ويواكب التحول الرقمي

دبي في 28 فبراير /وام/ رسخ مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، في دبي، مكانته كأحد أبرز الصروح الثقافية في دولة الإمارات التي تسهم في حفظ التراث الإنساني وصون الذاكرة الثقافية العربية والإسلامية، إلى جانب دعمه المتواصل للبحث العلمي في فروع العلوم الإنسانية المختلفة.

وتأسس المركز رسميًا عام 1991 كمؤسسة علمية خيرية ذات نفع عام، انطلاقًا من رؤية هدفت إلى جمع الكتب والمخطوطات والوثائق النادرة، وحفظها وإتاحتها للباحثين وطلبة العلم داخل الدولة وخارجها، ليغدو منصة معرفية رائدة تسهم في إثراء الثقافة على المستويين المحلي والعالمي.

ويحتضن المركز أكثر من مليوني كتاب في شتى فروع المعرفة، إضافة إلى نحو مليون ونصف المليون وثيقة تاريخية نادرة، وما يزيد عن 37 ألف رسالة جامعية، و8342 عنوان دورية علمية، فضلًا عن 136 مكتبة خاصة أهداها علماء ومفكرون من أنحاء العالم المختلفة للمركز.

كما يضم قسمًا متخصصًا بالتراث الوطني، يوثق تاريخ دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي عبر مصادر أولية دقيقة ترصد أهم التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي شهدتها المنطقة.

وقال الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام المركز، أن العمل جارٍ منذ نحو عام على إطلاق نقلة نوعية في الخدمات الإلكترونية، بما يتماشى مع متطلبات الثورة الرقمية الحديثة، ويواكب التطور التقني.

وأضاف أن المركز سيطلق خلال الربع الأول من العام الجاري تطبيقًا ذكيًا للهواتف المحمولة، يتيح الوصول إلى قواعد بيانات شاملة تتضمن وصفًا تفصيليًا لمقتنياته من كتب ومخطوطات ودوريات وغيرها، إلى جانب إتاحة المواد المعرفية نفسها وفق ضوابط قانون الملكية الفكرية في دولة الإمارات.

وقال إن التطبيق سيمكن الباحثين في أنحاء العالم، من الاطلاع على مقتنيات المركز والاستفادة من خدماته مباشرة، بما يعزز حضوره على الساحة المعرفية العالمية.

ويقدم المركز خدمات ترميم الكتب والمخطوطات عبر قسم متخصص مجهز بأحدث التقنيات، وقد زوّد أكثر من 50 جهة ثقافية وعلمية في 30 دولة بأجهزة للحفظ والترميم، كما يضم نحو مليون و287 ألفاً و430 مخطوطًا أصلية ومصورة، تمت فهرستها وفق منهج علمي دقيق يسهل وصول الباحثين إليها.

وأنشأ المركز معملًا رقميًا متطورًا لتحويل الأوعية الثقافية المختلفة إلى صيغ رقمية حديثة، تشمل تصوير المخطوطات والوثائق والكتب، وتحويل الميكروفيلم وأشرطة الفيديو والكاسيت إلى صيغ رقمية، بمعدل يصل إلى نحو 20 ألف لقطة يوميًا، أي ما يعادل 40 ألف صفحة تُحوَّل من الورقي إلى الرقمي.

ويواصل المركز أداء رسالته الثقافية من خلال تنظيم أكثر من 40 فعالية علمية سنويًا، تشمل الندوات والمؤتمرات والجلسات الحوارية، إضافة إلى إصدار 162 مطبوعة متخصصة في مجالات البحث العلمي والتراث والدراسات التاريخية.