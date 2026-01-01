رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس قبرص

أبوظبي في 28 فبراير/وام/ تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة نيكوس خريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص، بحثا خلاله التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الاستقرار والسلام فيها.

وعبر فخامة الرئيس القبرصي، خلال الاتصال، عن إدانة بلاده الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول العربية، مؤكداً أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة..فيما عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره لفخامة نيكوس خريستودوليدس لدعم بلده دولة الإمارات.

وأكد الجانبان ضرورة وقف التصعيد في المنطقة وعدم توسيع الصراع لما ينطوي عليه ذلك من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين.